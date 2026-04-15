Силовые структуры
16:55, 15 апреля 2026

ОПГ заработала миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах

В Карелии следователи возбудили дело по факту незаконной банковской деятельности
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-служба МВД Карелии

В Карелии следователи возбудили уголовное дело в отношении 13 участников организованной преступной группы (ОПГ), которые заработали миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Незаконный оборот средств платежей») УК РФ. Организатор преступной группы заключен под стражу, решается вопрос об избрании в отношении иных соучастников меры пресечения.

По версии следствия, с 2023-го по 2025 год злоумышленники занимались незаконным банковским обслуживанием физлиц. Они использовали реквизиты подконтрольных счетов и сим-карты других людей, а по поручению клиентов-заказчиков переводили деньги на платформы онлайн-игр и ставок. За свои услуги участники группы брали комиссию от четырех до девяти процентов от суммы. Таким образом они получили более 3,7 миллиона рублей.

Ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали предполагаемого лидера преступной группировки «Вахрушевские» Александра Вахрушева.

