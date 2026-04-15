Предложение Зеленского по разблокировке Ормузского пролива объяснили

Политолог Асафов: Зеленский говорит на резонансные темы, чтобы напомнить о себе

С учетом того, что Австралия и Великобритания отказались принимать участие в блокировке и разблокировке Ормузского пролива, возможности украинского флота довольно скромны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина хочет открыть Ормузский пролив, заблокированный как Ираном, так и военно-морскими силами США. При этом он признался, что президент США Дональд Трамп еще не обращался к Киеву за помощью с разблокированием пролива.

«Поскольку Австралия и Великобритания отказались участвовать в блокировке и разблокировке Ормузского пролива, то очевидно, что усилия и возможности украинского несуществующего флота здесь довольно скромны», — сказал политолог.

По его словам, Зеленскому, чтобы напомнить о себе, нужно высказываться на резонансные темы, включая вопросы международной повестки.

«Для того чтобы оставаться в повестке, надо высказываться на резонансные темы. Не только темы отсутствия ракет к системам ПВО Patriot, но и в том числе по вопросам международной повестки», — подчеркнул Асафов.

У Украины нет возможности поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива. Однако для поднятия цитируемости Зеленский будет делать подобные заявления, отметил политолог.

Дональд Трамп ранее сообщил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира.