17:49, 15 апреля 2026МирЭксклюзив

Предложение Зеленского по разблокировке Ормузского пролива объяснили

Политолог Асафов: Зеленский говорит на резонансные темы, чтобы напомнить о себе
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

С учетом того, что Австралия и Великобритания отказались принимать участие в блокировке и разблокировке Ормузского пролива, возможности украинского флота довольно скромны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина хочет открыть Ормузский пролив, заблокированный как Ираном, так и военно-морскими силами США. При этом он признался, что президент США Дональд Трамп еще не обращался к Киеву за помощью с разблокированием пролива.

«Поскольку Австралия и Великобритания отказались участвовать в блокировке и разблокировке Ормузского пролива, то очевидно, что усилия и возможности украинского несуществующего флота здесь довольно скромны», — сказал политолог.

По его словам, Зеленскому, чтобы напомнить о себе, нужно высказываться на резонансные темы, включая вопросы международной повестки.

«Для того чтобы оставаться в повестке, надо высказываться на резонансные темы. Не только темы отсутствия ракет к системам ПВО Patriot, но и в том числе по вопросам международной повестки», — подчеркнул Асафов.

У Украины нет возможности поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива. Однако для поднятия цитируемости Зеленский будет делать подобные заявления, отметил политолог.

Дональд Трамп ранее сообщил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Аналитик заявил о стремящемся к 70 рублям курсе доллара

    Врач предупредила о неочевидной опасности поцелуев

    Стало известно о смерти создателя московской школы сюрреализма

    Россиянам назвали минимальную цену загородного дома

    В Грузии сравнили армии республики и стран НАТО

    Психолог рассказала о влиянии ЕГЭ на психику детей

    Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

    Сумма арестованных активов главы российского агрохолдинга превысила 6,7 миллиарда рублей

    Россиянам раскрыли модное сочетание в одежде

    Все новости
