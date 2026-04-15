Зеленский захотел открыть заблокированный Трампом Ормузский пролив

Зеленский: Украина хочет открыть Ормузский пролив

Украина хочет открыть Ормузский пролив, заблокированный как Ираном, так и военно-морскими силами США. Об этом в интервью для Die Welt заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт закрытия Черного моря», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что при этом президент США Дональд Трамп еще не обращался к Киеву за помощью с разблокированием пролива.

В интервью Зеленский также оценил нехватку ракет для систем противовоздушной обороны двумя словами. По его словам, страна испытывает такой дефицит снарядов, что «хуже некуда».

