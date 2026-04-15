Зеленский оценил дефицит ракет двумя словами

Зеленский: У Киева такой дефицит ракет Patriot, что «хуже некуда»

У Киева такой дефицит ракет к зенитным комплексам (ЗРК) Patriot, что ситуация «хуже некуда». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Die Welt.

«Если война продлится дольше, у Украины будет меньше оружия (...) У нас сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может», — объяснил политик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет для Patriot на Украину могут замедлиться в ближайшее время. По его словам, это, вероятно, произойдет даже в случае доставки за счет европейских денег.

До этого президент Украины объявил о ведении переговоров по альтернативе Patriot — PAC-3, улучшенной ее версии. При этом он не назвал страны, с которыми ведутся консультации.