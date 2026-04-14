Зеленский допустил замедление поставок Patriot на Украину

Зеленский: Поставки Patriot на Украину могут замедлиться в ближайшее время

Поставки ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину могут замедлиться в ближайшее время, заявил украинский президент Владимир Зеленский в Осло. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Я боюсь, что они могут медленно передавать нам эти ракеты, даже за европейские деньги», — допустил он.

В марте Зеленский рассказал, что Украина ведет переговоры по альтернативе PAC-3 — улучшенной версии американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Он не назвал страны, с которыми ведутся консультации.