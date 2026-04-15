Названы главные проблемы с выпуском российских самолетов

«Ведомости»: Выпуску самолетов в России мешает нехватка денег, кадров и деталей

Ожидающийся пересмотр Комплексной программы развития гражданской авиации (КПГА) в части объемов выпуска новых российских гражданских самолетов не дает гарантии, что планы на этот раз будут исполнены, поскольку основные проблемы отрасли до сих пор не имеют решения. Об этом говорится в материале «Ведомостей».

Главной из них издание называет дефицит кадров. Он связан с тем, что пассажирские лайнеры собирают на тех же предприятиях, что производят военную технику и ориентированы на исполнение задач для нужд Минобороны. Например, основной продукцией авиазавода «Иркут» (проект МС-21) исторически являются истребители КБ «Сухого».

Таким же образом дела обстоят с выпуском компонентов для гражданской и военной авиатехники. А кроме того, отрасли приходится работать над импортозамещением десятков авиационных систем, ранее не производившихся в России, что создает дополнительное давление. Уже к концу 2024 года на авиазаводах в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре (производит SJ-100) стояли 40 фюзеляжей новых лайнеров, комплектующих для которых не было.

Существенное значение имеет и сумма, которая необходима для выполнения программы. Накануне замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков рассказал, что в период до 2035 года на выпуск гражданских лайнеров потребуется более трех триллионов рублей. Эти расходы позволят произвести 570 самолетов, на которые имеется подтвержденный спрос. Найти такие деньги в условиях растущего дефицита бюджета будет довольно сложно.

Официально новая версия КПГА пока не представлена, а нынешний вариант предусматривает поставки 994 самолетов в период до 2030 года. Таким образом, если приведенные Абраменковым цифры утвердят, сроки действия программы увеличат в два раза, а объем выпуска сократят более чем на 40 процентов.

Год назад издание со ссылкой на источники сообщало, что Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ) сорвет план по выпуску Ту-214, поскольку на предприятии не хватает инженеров. О сложностях с деталями в 2023 году говорил глава компании «Авиасистемы» (поставщик запчастей для самолетов) Дмитрий Хоружик. По его словам, производителям комплектующих «совсем не до самолета Ту-214», потому что все понимают, куда уходит их продукция.

Ранее на этой неделе стало известно, что в России предложили восстановить летную годность самолетов Ан-2 («кукурузник»). Такая инициатива связана с задержкой в разработке самолета «Байкал», который должен был заменить разработанную в 1940-х годах модель.