Пропавшего по пути на собеседование россиянина нашли почти в 1,5 тысячи километров от дома

Жителя Екатеринбурга, пропавшего пять дней назад, нашли почти в 1,5 тысячи километров от дома — в Москве. Об этом пишет E1.ru.

Как рассказал изданию брат россиянина, 10 апреля мужчина ушел на собеседование, где так и не появился. Каким образом он оказался в столице и что там делал — неизвестно.

Информацию о том, что екатеринбуржца нашли, подтвердили в полиции уральского города. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кемеровской области загадочно пропал лично награжденный президентом Владимиром Путиным Герой России Алексей Асылханов. 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Кроме того, выяснилось, что занятий у мужчины в день исчезновения не было.