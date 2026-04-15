Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 15 апреля 2026Россия

Пропавшего по пути на собеседование россиянина нашли почти в 1,5 тысячи километров от дома

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жителя Екатеринбурга, пропавшего пять дней назад, нашли почти в 1,5 тысячи километров от дома — в Москве. Об этом пишет E1.ru.

Как рассказал изданию брат россиянина, 10 апреля мужчина ушел на собеседование, где так и не появился. Каким образом он оказался в столице и что там делал — неизвестно.

Информацию о том, что екатеринбуржца нашли, подтвердили в полиции уральского города. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кемеровской области загадочно пропал лично награжденный президентом Владимиром Путиным Герой России Алексей Асылханов. 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Кроме того, выяснилось, что занятий у мужчины в день исчезновения не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok