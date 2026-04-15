Разрушающийся отель попросил туристов не приезжать к ним и стал популярен среди россиян

Сотрудники разрушающегося отеля на тайском острове Пхукет попросили туристов не приезжать к ним в связи с плохими условиями для проживания, после чего отель стал особенно популярен среди россиян. Ролик об этом разместила на своей странице @daria_perebaskina в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) travel-агент Дарья.

Девушка сделала видео из отзывов постояльцев Karon View Resort с «двумя звездами» и ответов сотрудников гостиницы. Последние без стеснения рассказывали о недостатках своего отеля, замечая, что знают об ужасном обслуживании, с которым сталкиваются постояльцы. Кроме того, самоироничные работники заявили, что их заведение тянет лишь на 0,5 звезды.

«Пожалуйста, в следующий раз выберите другое место для проживания», «Недорогой отель для бездомных — таких, как вы», «Поздравляем вашего ребенка с тем, что он выжил после выбора этого места проживания. Надеемся, что ваши дети вырастут с хорошим иммунитетом к грибковым инфекциям, которые они перенесли здесь», «Если бы ваше агентство не было так зациклено на деньгах, они бы выбрали для вас более хорошее жилье. Спасибо, что по ошибке выбрали нас», «Ваш кошмарный опыт — наше вдохновение», — отвечали представители гостиницы на отзывы постояльцев на платформе бронирования.

Ролик стал вирусным среди россиян, которые захотели немедленно попробовать на себе проживание в таком неоднозначном месте. «Хочу специально туда заехать, чтоб мне на коммент ответили», «Теперь хочется побывать именно в этом отеле», «Я хочу это проверить», «Я хочу побывать именно в этой гостинице!» — писали российские пользователи сети.

Ранее тревел-блогер заселился в самый отвратительный отель Великобритании и описал его фразой «здесь пахнет потом и страхом». По словам туриста по имени Адз, он выбрал для проживания гостиницу The Himley Country Hotel в Дадли.