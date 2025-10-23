Турист описал отвратительный отель в Европе фразой «здесь пахнет потом и страхом»

Тревел-блогер поселился в самый отвратительный отель Великобритании и описал его фразой «здесь пахнет потом и страхом». Об этом он рассказал в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

По словам туриста по имени Адз, он выбрал для проживания гостиницу The Himley Country Hotel в Дадли. Однако ему пришлось покинуть европейский отель, даже не переночевав там. В коридорах пахло сигаретами, а в номере — потом и страхом, подчеркнул он. По всей комнате висели паутины, а один паук и вовсе укусил его за палец.

Адз также пожаловался, что матрас был с пятнами, а на унитазе оказалось жирное пятно с комком волос. Блогер заключил, что гостиница похожа на заброшенный дом миллионера.

