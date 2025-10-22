Путешествия
10:47, 22 октября 2025

Туристка сравнила еду в отеле курорта Европы с собачьим кормом


Алина Черненко

Фото: KELENY / Shutterstock / Fotodom

Британская туристка решила отдохнуть на греческом острове Крит и была разочарована условиями и едой в отеле. Ее впечатления публикует таблоид The Mirror.

В сентябре 24-летняя Эрин Уэллс отправилась в отпуск на курорт Европы со своим спутником Джорданом Эвансом. Пара забронировала четырехзвездочный отель с хорошими отзывами в интернете и заплатила за тур 2,2 тысячи фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей).

Туристка призналась, что в итоге им пришлось питаться в ресторанах и пабах, так как еда в отеле была, по ее словам, несъедобной. Более того, Уэллс сравнила ее с собачьим кормом.

«Я бы даже собаке не дала такую ​​еду. Несмотря на то что мы оплатили "все включено", мы в итоге потратили 600 фунтов стерлингов (около 65,4 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») на еду и напитки, пока были там, потому что еда была просто отвратительной. Мы ели в отеле всего пару раз», — возмутилась отдыхающая.

Уэллс также пожаловалась, что их номер затопило из душа, а бассейн и шезлонги были покрыты плесенью. Британка так боялась заболеть, что ни разу не искупалась во время отпуска.

«Мы потратили столько денег, и это был настоящий ад. Мне грустно думать, что теперь люди бронируют этот отель и переживают то же, что и мы. Мы с нетерпением ждали возвращения домой», — посетовала девушка.

Ранее в Европе британских туристов выгнали из отеля из-за жалоб на плохую еду, а также лишили билетов домой. Постояльцев обвинили в агрессивном поведении и неуважении к персоналу гостиницы.

