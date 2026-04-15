Россиян обнадежили насчет возвращения привычного цифрового уклада

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:41, 15 апреля 2026Интернет и СМИ

Боярский: Привычный для россиян цифровой уклад вернется
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Отключения и перебои мобильного интернета являются временным явлением, убежден глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В беседе с Life.ru он заявил, что привычный цифровой уклад вернется.

Парламентарий отметил, что ограничения мобильного интернета вводятся в целях безопасности. Однако работают «белые списки», которые должны нивелировать трудности.

«Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня <...> Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — высказался Боярский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интернет в стране перестанут ограничивать после снятия мер безопасности. Представитель Кремля заявил, что понимает, что ограничения вызывают у россиян неудобства, но пока складывается такой период.

Песков также высказался о перебоях в работе интернета в России. Он добавил, что профильные службы пытаются нормализовать работу сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян перестали работать многие популярные приложения при включенном VPN. Какие сервисы недоступны?

    Мадьяр оценил похвалу со стороны Трампа

    В российском регионе вырастили «огуртык» и «томатофель»

    ОПГ заработала миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах

    В России повысили прогноз роста цен

    В России напомнили о запасах гелия-3 на Луне

    Россиянам рассказали об отличиях аллергии на пыльцу березы от простуды

    Электросамокаты запретят в подомосковном городе

    Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары России

    Яна Рудковская раскрыла рост и размер стопы после обвинений в фотошопе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok