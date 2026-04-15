Россиян обнадежили насчет возвращения привычного цифрового уклада

Боярский: Привычный для россиян цифровой уклад вернется

Отключения и перебои мобильного интернета являются временным явлением, убежден глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В беседе с Life.ru он заявил, что привычный цифровой уклад вернется.

Парламентарий отметил, что ограничения мобильного интернета вводятся в целях безопасности. Однако работают «белые списки», которые должны нивелировать трудности.

«Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня <...> Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — высказался Боярский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интернет в стране перестанут ограничивать после снятия мер безопасности. Представитель Кремля заявил, что понимает, что ограничения вызывают у россиян неудобства, но пока складывается такой период.

Песков также высказался о перебоях в работе интернета в России. Он добавил, что профильные службы пытаются нормализовать работу сети.