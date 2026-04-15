Россиянин не угадал ни одного числа при игре в лотерею и выиграл 33 миллиона рублей

Россиянин выиграл в государственную лотерею «Все или ничего» более 33 миллионов рублей не угадав ни одного числа на билете. Об этом сообщает РИА Новости.

Счастливчиком оказался москвич Роман Т. Как пояснили в компании «Столото», выиграть лотерею «Все или ничего» можно двумя способами — угадать 12 из 24 чисел или вообще ничего не угадать. Роману удалось второе. Он признался, что меньше всего ожидал, что сорвет джекпот вторым способом. Мужчина часто играл в эту лотерею и даже выигрывал от 10 до 350 тысяч рублей.

«Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!» — рассказал Роман.

Известно, что счастливчик женат, у него есть сын и дочь. Роман заявил, что свалившиеся на него деньги собирается потратить на улучшение жилищных условий, покупку машины и оплату образования детей.

