12:41, 15 апреля 2026

Россиянин не угадал ни одного числа при игре в лотерею и выиграл 33 миллиона рублей

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

Россиянин выиграл в государственную лотерею «Все или ничего» более 33 миллионов рублей не угадав ни одного числа на билете. Об этом сообщает РИА Новости.

Счастливчиком оказался москвич Роман Т. Как пояснили в компании «Столото», выиграть лотерею «Все или ничего» можно двумя способами — угадать 12 из 24 чисел или вообще ничего не угадать. Роману удалось второе. Он признался, что меньше всего ожидал, что сорвет джекпот вторым способом. Мужчина часто играл в эту лотерею и даже выигрывал от 10 до 350 тысяч рублей.

«Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!» — рассказал Роман.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Известно, что счастливчик женат, у него есть сын и дочь. Роман заявил, что свалившиеся на него деньги собирается потратить на улучшение жилищных условий, покупку машины и оплату образования детей.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд отправился в гости к родным в Мичиган и неожиданно выиграл один миллион долларов. Мужчина купил лотерейный билет по дороге в аэропорт.

