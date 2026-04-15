Силовые структуры
18:19, 15 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин организовал финансовую пирамиду на сотни миллионов рублей

В Дагестане осудили организатора крупной финансовой пирамиды
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Дагестане осудили организатора крупной финансовой пирамиды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, с 2019 по 2022 год мужчина, действуя в составе организованной группы, создал под видом крипто-проекта виртуальную финансовую пирамиду. Ее участники привлекали средства граждан, обещая сверхвысокие доходы от инвестирования в токен. При этом выплаты осуществлялись только за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.

В результате ущерб пострадавшим составил более 585 миллионов рублей.

Организатор признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества») УК РФ. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельные производства.

Ранее сообщалось, что раскрыто многомиллионное хищение в российском центре разработки космических аппаратов.

