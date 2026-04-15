12:35, 15 апреля 2026

Россиянки назвали самую раздражающую одежду мужчин

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lazaros Papandreou / Shutterstock / Fotodom

Россиянки составили антирейтинг мужской одежды. Исследование, проведенное CDEK.Shopping и Twinby, попало в распоряжение «Ленты.ру».

Одними из самых раздражающих вещей женщины назвали сандалии с носками (62 процента), поясные сумки и борсетки (55), скинни-джинсы (50), слишком яркие принты (46) и спортивные костюмы вне спортзала (43).

Материалы по теме:
По минимуму Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
По минимумуПочему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
2 июля 2018
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022

Кроме того, респондентки не оценили обтягивающие футболки (39 процентов), джоггеры (33), классические туфли вне работы (28) и слишком широкие штаны (30). Кожаные куртки «под байкера» не нравятся только 19 процентам опрошенных, а украшения — 17,5 процента.

При этом отмечается, что 58 процентов женщин хотя бы раз прямо запрещали партнеру носить определенные вещи, а 72,5 процента считают, что ухоженность важнее любой одежды. Самыми привлекательными элементами гардероба назвали хорошую обувь (65), белую футболку с джинсами (58) и рубашку (56).

В августе была также названа самая развратная мужская одежда.

    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
