19:45, 8 августа 2025

Названа самая развратная мужская одежда

Дизайнер Аарон Левин назвал короткие шорты самой развратной мужской одеждой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Модные редакторы назвали самые развратные предметы мужского гардероба. Материал публикует GQ.

Дизайнер Аарон Левин заявил, что существует несколько вещей, попадающих в категорию откровенных и соблазнительных. Среди них оказались чрезмерно короткие шорты, которые обычно носят бегуны, а также майки без рукавов. «Короткие шорты в повседневной жизни довольны откровенны, потому что они оголяют ноги», — пояснил эксперт.

К тому же мужчины начали чаще носить короткие футболки, которые при поднятии рук обнажают живот, что также является довольно пошлым, считают обозреватели. А журналистка Лиана Сатенштейн добавила в список развратной одежды вещи с глубоким V-образным вырезом, который демонстрирует грудь и ключицы.

В марте 2024 года одна вещь из женского гардероба стала популярной у мужчин.

