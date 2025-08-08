Названа самая развратная мужская одежда

Дизайнер Аарон Левин назвал короткие шорты самой развратной мужской одеждой

Модные редакторы назвали самые развратные предметы мужского гардероба. Материал публикует GQ.

Дизайнер Аарон Левин заявил, что существует несколько вещей, попадающих в категорию откровенных и соблазнительных. Среди них оказались чрезмерно короткие шорты, которые обычно носят бегуны, а также майки без рукавов. «Короткие шорты в повседневной жизни довольны откровенны, потому что они оголяют ноги», — пояснил эксперт.

К тому же мужчины начали чаще носить короткие футболки, которые при поднятии рук обнажают живот, что также является довольно пошлым, считают обозреватели. А журналистка Лиана Сатенштейн добавила в список развратной одежды вещи с глубоким V-образным вырезом, который демонстрирует грудь и ключицы.

В марте 2024 года одна вещь из женского гардероба стала популярной у мужчин.