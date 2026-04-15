Российский миллиардер откажется от гражданства

Карапетян откажется от российского гражданства ради участия в выборах в Армении

Российский миллиардер Самвел Карапетян откажется от гражданства ради участия в выборах в Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Я гражданин Армении. У меня есть также паспорта России и Кипра. Так как мы уверены в победе, я начал процесс отказа от гражданства России и Кипра», — заявил он.

Ранее в Армении прошел масштабный митинг оппозиционных сил в преддверии парламентских выборов. В шествии участвовали сторонники партии «Сильная Армения», которую возглавляет российский бизнесмен.

Карапетян является президентом группы компаний «Ташир», основанной им в 1999 году. Основные направления деятельности: — строительство, управление недвижимостью, финансы, энергетика, ретейл, гостиничный и ресторанный бизнес.

