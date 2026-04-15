Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 15 апреля 2026Силовые структуры

С самого опасного преступника России начали взыскание миллионов рублей

С убийцы «колбасного короля» Мавриди принудительно взыскивают 6,3 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С Александра Мавриди, лишившего жизни «колбасного короля» Владимира Маругова, начали взыскание причиненного морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, речь идет о сумме более 6,3 миллиона рублей. С мая 2023 года на Мавриди завели три исполнительных производства о взыскании средств.

26 июня 2023 года Московский областной суд приговорил Мавриди, названного самым опасным преступником России, к 20 годам колонии строгого режима. Установлено, что 1 ноября 2020 года он вместе со своим подельником проник на территорию дома бизнесмена Маругова и выстрелил в него из арбалета. Мужчину задержали по горячим следам, однако ему удалось совершить побег и больше месяца скрываться в заброшенных строениях Подмосковья, пока 13 сентября он не был задержан около магазина продуктов.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала организаторов крупнейшей схемы уклонения от НДС на триллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok