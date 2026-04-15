С самого опасного преступника России начали взыскание миллионов рублей

С убийцы «колбасного короля» Мавриди принудительно взыскивают 6,3 млн рублей

С Александра Мавриди, лишившего жизни «колбасного короля» Владимира Маругова, начали взыскание причиненного морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, речь идет о сумме более 6,3 миллиона рублей. С мая 2023 года на Мавриди завели три исполнительных производства о взыскании средств.

26 июня 2023 года Московский областной суд приговорил Мавриди, названного самым опасным преступником России, к 20 годам колонии строгого режима. Установлено, что 1 ноября 2020 года он вместе со своим подельником проник на территорию дома бизнесмена Маругова и выстрелил в него из арбалета. Мужчину задержали по горячим следам, однако ему удалось совершить побег и больше месяца скрываться в заброшенных строениях Подмосковья, пока 13 сентября он не был задержан около магазина продуктов.

