США заявили об успехе блокады иранских портов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:19, 15 апреля 2026Мир

CBS: Армия США объявила, что якобы полностью контролирует Ормузский пролив
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sepahnews / Globallookpress.com

США заявили, что им удалось осуществить полный контроль над Ормузским проливом. Сообщение американского командования передает телеканал CBS News.

Как объявило Центральное командование армии США, еще во вторник 14 апреля Штаты якобы «полностью осуществили» блокаду и восстановили контроль над акваторией пролива.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные аналитиков написала, что американская морская блокада Ормузского пролива провалилась. По имеющейся информации, несколько судов, включая ранее пришвартованные в портах Ирана, благополучно прошли через пролив с момента введения американцами блокады иранских портов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok