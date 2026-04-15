США заявили об успехе блокады иранских портов

CBS: Армия США объявила, что якобы полностью контролирует Ормузский пролив

США заявили, что им удалось осуществить полный контроль над Ормузским проливом. Сообщение американского командования передает телеканал CBS News.

Как объявило Центральное командование армии США, еще во вторник 14 апреля Штаты якобы «полностью осуществили» блокаду и восстановили контроль над акваторией пролива.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные аналитиков написала, что американская морская блокада Ормузского пролива провалилась. По имеющейся информации, несколько судов, включая ранее пришвартованные в портах Ирана, благополучно прошли через пролив с момента введения американцами блокады иранских портов.