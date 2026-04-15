12:25, 15 апреля 2026

Стала известна реакция Зеленского на поражение Орбана на выборах

UnHerd: Зеленский недолго будет рад поражению Орбана на выборах
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский недолго будет радоваться поражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Об этом пишет UnHerd.

В публикации говорится, что уход Орбана из власти может показаться победой для Украины, но неизменная реальность того, что Венгрия настороженно относится к Киеву и зависит от российских энергоресурсов, означает, что любой сдвиг в политике может оказаться гораздо более ограниченным, чем надеется Зеленский.

Автор текста подчеркнул, что глава победившей на выборах в Венгрии партии заявлял, что Будапешт не будет финансировать Киев или помогать ему со вступлением в Европейский союз.

Ранее стало известно, что венгры недовольны ликованием западных политиков из-за поражения Орбана на парламентских выборах.

