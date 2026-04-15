TEC: Венгры отнеслись с неодобрением к радости Запада из-за поражения Орбана

Венгры недовольны ликованием западных политиков из-за поражения премьер-министра республики Виктора Орбана на парламентских выборах. Об этом сообщает издание The European Conservative (TEC).

«Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра», — говорится в статье. Как отмечает издание, подобная реакция может вызвать у венгерского народа опасения относительно будущего премьера страны.

Среди тех, кто был обрадован проигрышем Орбана, в публикации упоминаются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и миллиардер Джордж Сорос.

Ранее польское издание Do Rzeczy предупредило, что Европейский союз (ЕС) может быстро разочароваться в Мадьяре после его заявлений об Украине.