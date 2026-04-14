15:22, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

Евросоюзу предсказали быстрое разочарование в новом премьер-министре Венгрии

Do Rzeczy: ЕС может разочароваться в Мадьяре после его заявления об Украине
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Вступление Украины в ЕС

Фото: Marton Monus / Reuters

Европейский союз (ЕС) может быстро разочароваться в лидере победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петере Мадьяре после его заявлений об Украине. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

«Готов поспорить, что очень скоро Мадьяр удивит брюссельских лидеров и на деле окажется не большим сторонником вступления Украины в ЕС. Существуют объективные интересы страны, из-за которых Будапешту просто нельзя быть сторонником присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это было бы разрушительным для него с точки зрения ее экономики», — говорится в материале.

По мнению издания, Венгрия продолжит покупать необходимое ей сырье у России, поскольку государство не имеет выхода к морю. Отмечается, что по этой причине ожидаемого европейскими политиками разрыва экономических отношений между Венгрией и Россией не произойдет.

Ранее директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что Петер Мадьяр вряд ли будет сговорчивее своего предшественника Виктора Орбана по вопросам поддержки Украины.

