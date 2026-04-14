08:06, 14 апреля 2026МирЭксклюзив

Курс нового премьера Венгрии в отношении Украины описали

Политолог Бондаренко: Мадьяр не будет сговорчивее Орбана по Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вряд ли будет сговорчивее своего предшественника Виктора Орбана по вопросам поддержки Украины. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Более сговорчивым в украинском вопросе Мадьяр не станет (...). По большому счету и здесь Мадьяр продолжит курс Орбана», — подчеркнул он.

Вместе с тем от Петера Мадьяра можно ожидать отдельных символических жестов, указал политолог. Например, он вполне может разблокировать 90-миллиардный кредит Украине, однако таких решений, как поставка оружия, будущий премьер не станет принимать.

Олег Бондаренко также нашел преемственность Петера Мадьяра от Виктора Орбана в отношениях с ЕС. По его словам, новый венгерский лидер будет также выторговывать дотации у Евросоюза.

