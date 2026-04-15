18:06, 15 апреля 2026Силовые структуры

Суд решил судьбу экс-главы Wikimart по делу о хищении трех миллиардов рублей

В Москве экс-главе Wikimart Кленину дали 5 лет условно за хищение 3 млрд руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В Москве Мещанский суд приговорил экс-главу интернет-ретейлера Wikimart Андрея Кленина к пяти годам лишения свободы условно по делу о растрате трех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кленин обвинялся по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

По данным агентства, речь идет о деле о растрате денег АКБ «Финпромбанк». Кленина обвинили в присвоении 651 миллиона рублей, а сумма общего ущерба по делу составила порядка трех миллиардов рублей.

Ранее в Москве Пресненский районный суд приговорил бывшего первого заместителя руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития России Андрея Шестакова к 12 годам лишения свободы. Его обвиняют в хищении 28 миллионов рублей и взятке

