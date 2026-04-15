Ушедший из России концерн объявил масштабный отзыв машин

Reuters: Honda объявила об отзыве более 440 тысяч минивэнов Odyssey

Японская Honda объявила в США масштабную отзывную кампанию для 440 830 минивэнов Odyssey, сообщает Reuters. Причина кроется в некорректной работе электроники, влияющей на подушки безопасности.

Выявленная ошибка в программном обеспечении способна привести к самопроизвольному раскрытию боковых подушек и защитных шторок в тот момент, когда аварийной ситуации нет, и людям в салоне ничего не угрожает.

В Национальном управлении безопасности дорожного движения США уточнили, что проблема не связана с механическими повреждениями узлов. Для устранения неполадок официальные дилерские центры выполнят бесплатную перепрошивку блока управления системой безопасности. Владельцам машин, попавших под действие сервисной акции, будут направлены соответствующие уведомления.

Ранее стало известно, что Hyundai Motor отзовет в США 294 128 машин, в число которых входит только четыре модели. Причиной сервисной кампании послужил производственный дефект, который может спровоцировать отсоединение креплений ремней безопасности. Отзыву подлежат седан Ioniq 6, Genesis G90, кроссоверы Santa Fe в стандартном и гибридном исполнениях.