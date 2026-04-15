14:36, 15 апреля 2026Россия

В Госдуме поддержали идею включить дорогие лекарства от одной болезни в ОМС

Депутат Соломатина поддержала идею включить лекарства от мигрени в ОМС
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Дорогостоящие лекарства от мигрени предложили включить в перечень бесплатных и выдавать по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Депутат Госдумы Татьяна Соломатина в беседе с Life.ru поддержала идею, отметив, что мигрень является серьезным заболеванием.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш обратился в Минздрав с призывом помочь людям в лечении мигрени.

«Я вообще за то, чтобы мы все лечили бесплатно», — сказала Соломатина. Она объяснила, что иногда мигрень приводит к тому, что люди несколько дней не могут работать и выполнять свои обязанности.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин во время оперативного совещания в правительстве сообщил, что в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием онковакцин.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Не испытывавшей ни единого симптома женщине диагностировали рак

    В России высказались об идее США и Европы создать военный блок с Украиной

    Бывший муж превратил в ад жизнь россиянки

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Все новости
