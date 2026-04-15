18:27, 15 апреля 2026Бывший СССР

В Грузии сравнили армии республики и стран НАТО

Гиоргадзе: В грузинской армии кормят лучше, чем в некоторых странах НАТО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Питание в армии Грузии лучше, чем в некоторых странах НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Григол Гиоргадзе, передает «Sputnik Грузия».

«В грузинской армии лучшие условия, инфраструктура и социальные пакеты, которые только существуют», — добавил чиновник.

Так он ответил, отмечает издание, на заявления депутатов оппозиции Грузии о том, что грузинских солдат якобы кормят некачественной едой.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия готова идти на нормализацию отношений с Грузией, если в Тбилиси настроены соответственно.

