В Грузии сравнили армии республики и стран НАТО

Гиоргадзе: В грузинской армии кормят лучше, чем в некоторых странах НАТО

Питание в армии Грузии лучше, чем в некоторых странах НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Григол Гиоргадзе, передает «Sputnik Грузия».

«В грузинской армии лучшие условия, инфраструктура и социальные пакеты, которые только существуют», — добавил чиновник.

Так он ответил, отмечает издание, на заявления депутатов оппозиции Грузии о том, что грузинских солдат якобы кормят некачественной едой.

