В Минобороны раскрыли подробности боев в районе Херсона

Подразделения группировки войск «Днепр» ведут бои в районе города Херсона. Подробности о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Министерстве обороны России (МО РФ).

Военные подразделения также вели бои в окрестностях двух населенных пунктов Запорожской области — Орехова и Преображенки. В общей сложности за минувшие сутки им удалось нанести поражение живой силе и технике механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны.

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая боевую бронированную машину, 18 автомобилей, радиолокационную станцию RADA израильского производства и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Российские военные также поразили склад боеприпасов и склад материальных средств противника.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина превращает Херсон в военную зону и использует город в качестве военного ресурса.