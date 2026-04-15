16:54, 15 апреля 2026Наука и техника

В России напомнили о запасах гелия-3 на Луне

Астроном Назаров: Луна содержит большие запасы редкого изотопа гелий-3
Иван Потапов
Фото: Alicepublic / Wikimedia

Луна содержит большие запасы полезных ископаемых, в частности, редкого изотопа гелий-3, напомнил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.

«На Луне скрыто достаточно большое количество полезных ископаемых. В том числе достаточно перспективный источник энергии, которого очень мало на Земле, — гелий-3», — заметил ученый.

По его словам, использование гелия-3 позволит освоить новую энергетическую отрасль, однако создание промышленных объектов на Луне для этого потребует не одно десятилетие.

Материалы по теме:
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
2 апреля 2026
Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
Первый за полвека полет человека к Луне:лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
11 апреля 2026
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
7 апреля 2026

Ранее заместитель директора департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос» Денис Кутовой заметил, что перед размещением российской базы на Луне необходимо определить оптимальное местоположение объекта.

Также в апреле экипаж космического корабля Artemis II установил рекорд дальности полета человека от Земли.

