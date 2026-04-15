В России указали на роль Украины в новом военном блоке Запада

Депутат Ивлев: Киев станет мальчиком на побегушках в новом военном блоке Запада

Киев станет мальчиком на побегушках в случае создания Западом нового военного блока. На роль Украины в таком союзе указал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, страны Западной Европы на данный момент находятся в паническом состоянии, переживая за свою безопасность, и готовы создать новый военный союз. Ивлев утверждает, что в случае включения в него Украины, киевский режим будет готов к любым вооруженным провокациям и агрессии.

«И хотя им [Западу] никто не угрожает, выход они стремятся найти исключительно военный, создать новый союз, где роль мальчика на побегушках будет отведена безвольному киевскому режиму», — заключил депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной в качестве его основного участника. По его словам, киевское руководство прямо признает, что «Украина будет защищать Европу от России».