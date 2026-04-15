В России захотели запретить генерировать картинки к товарам в сети при помощи ИИ

Необходимо запретить генерировать картинки к товарам в интернете при помощи искусственного интеллекта, так как нередко это вводит покупателя в заблуждение. Соответствующее обращение депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, передает RT.
«Недобросовестные коммерсанты, продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах также освоили и внедрили нейрогенеративную технологию для визуального улучшения своих товаров», — пояснил Ветров. Он считает, что при помощи ИИ продавцы не просто слегка улучшают вид своего товара, а буквально обманывают покупателей, которые не могут посмотреть на товар в реальности.
Соответствующее ограничение, считает Ветров, нужно распространить на отечественные маркетплейсы и другие площадки, где осуществляется розничная торговля.
Ранее сообщалось, что количество дипфейков в рунете выросло в 26 раз за два года.