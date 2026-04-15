В сети обсудили внешность Гвинэт Пэлтроу на фото с рукой в штанах

Пользователи сети обсудили фотосессию американской актрисы Гвинэт Пэлтроу для ее модного бренда GWYN. Пост и комментарии появились на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в бежевых брюках и белой рубашке. При этом она позировала перед камерой в раздвинутыми в разными стороны ногами и с засунутой в штаны рукой.

Комментаторы обратили внимание на внезапно изменившуюся внешность голливудской звезды. По их мнению, Пэлтроу прибегла к пластике. «Такое ощущение, что она что-то сделала со своим лицом», «Великолепно, но что-то в ней изменилось», «Вероятно она сделала подтяжку лица и глаз. Она неузнаваема», «Это Гвинет? Мне казалось, что она выступает за естественное старение», «Фильтры и еще больше фильтров», — рассуждали они.

В марте пластический хирург Шон МакНэлли раскрыл правду о пластике Гвинет Пэлтроу.