В соцсетях распространился фейк о получении правоохранителями доступа к телефонам россиян

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:05, 15 апреля 2026

Данные о доступе правоохранителей к данным на телефонах россиян — фейк
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В соцсетях распространилась информация о том, что Генпрокуратура России предложила разрешить правоохранительным органам иметь внесудебный доступ к данным на телефонах граждан.

В действительности генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил, что идея о предоставлении правоохранительным органам доступа к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования требует тщательных проверок и доработок.

«Внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах граждан значительно упростит решение задач оперативно-розыскной деятельности», — сказал он, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

По его словам, это касается в первую очередь работы по поиску скрывшихся преступников и без вести пропавших. Вместе с тем, он подчеркнул, что «достижение целей оперативно-розыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан». Поэтому такие инициативы требуют тщательной проверки и проработки, отметил Гуцан. Его слова передает «Интерфакс».

Более того, разговор шел не о доступе ко всем данным телефонов россиян, а о центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования — IMEI, которая позволила бы оперативно определять именно местонахождение конкретного мобильного устройства.

Информация о том, что Генпрокуратура России предложила разрешить правоохранительным органам иметь внесудебный доступ к данным на телефонах граждан, не получила распространение в российских СМИ. При этом выступление Генпрокурора РФ получило широкое распространение. Например, о нем написали портал URA.RU и «Царьград».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok