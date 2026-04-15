В соцсетях распространился фейк о получении правоохранителями доступа к телефонам россиян

В соцсетях распространилась информация о том, что Генпрокуратура России предложила разрешить правоохранительным органам иметь внесудебный доступ к данным на телефонах граждан.

В действительности генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил, что идея о предоставлении правоохранительным органам доступа к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования требует тщательных проверок и доработок.

«Внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах граждан значительно упростит решение задач оперативно-розыскной деятельности», — сказал он, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

По его словам, это касается в первую очередь работы по поиску скрывшихся преступников и без вести пропавших. Вместе с тем, он подчеркнул, что «достижение целей оперативно-розыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан». Поэтому такие инициативы требуют тщательной проверки и проработки, отметил Гуцан. Его слова передает «Интерфакс».

Более того, разговор шел не о доступе ко всем данным телефонов россиян, а о центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования — IMEI, которая позволила бы оперативно определять именно местонахождение конкретного мобильного устройства.

Информация о том, что Генпрокуратура России предложила разрешить правоохранительным органам иметь внесудебный доступ к данным на телефонах граждан, не получила распространение в российских СМИ. При этом выступление Генпрокурора РФ получило широкое распространение. Например, о нем написали портал URA.RU и «Царьград».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».