В США раскрыли намерение Трампа в отношении Нетаньяху

Полковник Уилкерсон: Трамп решил дистанцироваться от Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп решил дистанцироваться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его попытки провести эскалацию конфликта с Ираном. Об этом рассказал бывший полковник сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, просьба Вашингтона к Тель-Авиву прекратить наносить удары по Ливану свидетельствует о выходе США из зоны комфорта. «И сейчас Трамп на самом деле пытается дистанцироваться от Нетаньяху. И если Нетаньяху не будет делать то, что ему говорят в отношении Ливана, эта дистанция будет расти», — считает Уилкерсон.

Он отметил, что израильский премьер отчасти ответственен за потерю контроля США в конфликте на Ближнем Востоке, вследствие чего их положение становится все хуже.

«Мы говорим миру, что контролируем ситуацию. Мы ее не контролируем. (...) С каждой минутой становится все опаснее, а не лучше», — заключил экс-полковник.

9 марта президент России Владимир Путин и Трамп поговорили по телефону. Глава Белого дома позвонил российскому коллеге, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».