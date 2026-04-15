Вэнс посоветовал Папе Римскому следить за выражениями

08:35, 15 апреля 2026Мир

Bloomberg: Вэнс посоветовал Папе Римскому Льву XIV следить за выражениями
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Папе Римскому Льву XIV следует быть осторожным в своих выражениях, когда он критикует внешнюю политику американского лидера Дональда Трампа, включая иранский конфликт. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает агентство Bloomberg.

В частности, политик раскритиковал слова лидера Римско-Католической церкви о том, что «Бог не на стороне тех, кто владеет мечом». Вэнс задался вопросом, применимы ли слова Льва XIV к событиям Второй мировой войны, когда США высадились во Франции и освободили ряд нацистских концентрационных лагерей.

«Как вы можете утверждать, что Бог никогда не на стороне тех, кто владеет мечом? Точно так же, как вице-президенту США важно быть осторожным, когда он говорит о вопросах государственной политики, я считаю, что Папе Римскому очень, очень важно быть осторожным, когда он говорит о вопросах теологии», — сказал он.

Как отмечают авторы, слова Вэнса в конфликте с Ватиканом имеют особое значение, поскольку он сам является католиком.

13 апреля Папа Римский Лев XIV, комментируя критические высказывания Трампа в свой адрес, заявил, что продолжит выступать против войн. Понтифик отметил, что некоторые политики используют христианское послание не по назначению и злоупотребляют им. При этом он подчеркнул, что не намерен вступать в дискуссию с президентом США.

