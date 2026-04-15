Власти Евросоюза начали готовить экстренные меры из-за энергокризиса

El Pais: ЕК предлагает снизить цену проезда на общественном транспорте

Представители Еврокомиссии (ЕК) рассматривают возможность введения экстренных мер на фоне разгорающегося в регионе энергетического кризиса из-за войны в Иране. О проработке экстренных мер сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на проект пакета инициатив, предложенного в Брюсселе.

Блокировка Ираном важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии (Ормузского пролива) привела к увеличению затрат ЕС на импорт энергоносителей более чем на 22 миллиарда евро. В качестве одной из мер экономии власти ЕС обсуждают возможность закрытия части общественных зданий.

В качестве еще одно меры рассматривается введение системы энергетических ваучеров. Они, согласно задумке авторов инициативы, должны будут предоставляться самым уязвимым слоям населения. Дополнительной мерой поддержки также может стать снижение налогов на электроэнергию.

Кроме того, в ЕК прорабатывают вариант снижения стоимости проезда на общественном транспорте и предоставления сотрудникам европейских предприятий как минимум одного дня в неделю удаленной работы. Окончательный список мер по борьбе с энергокризисом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, должна огласить в начале третьей декады апреля.