Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:08, 15 апреля 2026

Власти Евросоюза начали готовить экстренные меры из-за энергокризиса

El Pais: ЕК предлагает снизить цену проезда на общественном транспорте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bing Guan / Reuters

Представители Еврокомиссии (ЕК) рассматривают возможность введения экстренных мер на фоне разгорающегося в регионе энергетического кризиса из-за войны в Иране. О проработке экстренных мер сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на проект пакета инициатив, предложенного в Брюсселе.

Блокировка Ираном важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии (Ормузского пролива) привела к увеличению затрат ЕС на импорт энергоносителей более чем на 22 миллиарда евро. В качестве одной из мер экономии власти ЕС обсуждают возможность закрытия части общественных зданий.

В качестве еще одно меры рассматривается введение системы энергетических ваучеров. Они, согласно задумке авторов инициативы, должны будут предоставляться самым уязвимым слоям населения. Дополнительной мерой поддержки также может стать снижение налогов на электроэнергию.

Кроме того, в ЕК прорабатывают вариант снижения стоимости проезда на общественном транспорте и предоставления сотрудникам европейских предприятий как минимум одного дня в неделю удаленной работы. Окончательный список мер по борьбе с энергокризисом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, должна огласить в начале третьей декады апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok