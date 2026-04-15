Военный эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

Кнутов: Украина нужна западным странам как обладатель ударной силы

Евросоюз заинтересован в том, чтобы создать независимый от НАТО военный блок. При этом у самой Европы сейчас нет армий с боевым опытом. В связи с этим Украине в новом военном альянсе может быть отведено место поставщика боевой силы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс на фоне разлада с США и внутренних противоречий начинает трещать по швам. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», — считает Кнутов.

При этом, по его словам, власти стран Европы прекрасно осознают, что не обладают армиями с реальным боевым опытом. «Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам как обладатель ударной силы — действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», — объяснил эксперт.

Поэтому, добавил Кнутов, по всей Европе запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет и снарядов. При этом часть этих предприятий базируется на вывезенных с Украины производствах.

В апреле 2026 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения исключено. «Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности», — отметил генсек блока.

Политолог Дмитрий Леви ранее высказывал мнение, что страны Европы могут поддерживать Украину еще несколько лет. Он объяснил, что государства уже начали переориентацию экономики, которая позволит лучше развивать оборонный сектор.