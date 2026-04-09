Генсек НАТО поставил точку в вопросе членства Украины

Рютте: Речи о членстве Украины в НАТО не идет

Вступление Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения исключено. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Речи о членстве в НАТО в рамках мирного соглашения на данный момент не идет, речь идет о том, что будут предоставлены надежные гарантии безопасности», — отметил генсек блока.

Ранее опрос, проведенный агентством Info Sapiens, показал снижение доверия украинцев к НАТО.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европы пытаются подорвать понимание о неуместности членства Украины в Североатлантическом альянсе.