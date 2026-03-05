Лавров: Европа пытается подорвать понимание о неуместности Украины в НАТО

Страны Европы пытаются подорвать понимание о неуместности членства Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе, трансляция которого доступна на YouTube.

«Они хотят подорвать понимание о том, что Украине в НАТО не место и прибегают для этого к самым разным аргументам, в том числе заявляют, что это ограничение прав, свобод и так далее», — сказал он.

Глава МИД также отметил, что предложения о передаче Украиной части территорий в замен на вступление страны в НАТО и сохранения дискриминационных законов, направленных на запрет русского языка и канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ), не могут восприниматься всерьез.

Лавров также заявил, что Киев и Брюссель стремятся подорвать договоренности между Россией и США, достигнутые в ходе саммита на уровне лидеров, который состоялся на Аляске в августе прошлого года. По его словам, Россия приняла предложения Вашингтона, включая ряд серьезных компромиссов.