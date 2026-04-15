19:25, 15 апреля 2026

Врач назвала имеющихся в каждом холодильнике союзников крепкого сна

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Диетолог Марсела Гарсез заявила, что у каждого человека в холодильнике имеются продукты, которые улучшают качество ночного отдыха. Двух союзников крепкого сна она назвала в разговоре с изданием Terra.

По словам Гарсез, наладить сон можно, если в течение дня есть много овощей и фруктов. Содержащиеся в них углеводы помогают головному мозгу лучше усваивать аминокислоту триптофан, которая принимает участие в синтезе мелатонина, пояснила доктор.

Также она посоветовала избегать обильного приема пищи перед сном, иначе у человека возникнет дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, который снизит качество ночного отдыха. Кроме того, важно употреблять воду в умеренных количествах, поскольку как обезвоживание организма, так и обильное питье ухудшают сон, подчеркнула врач.

Ранее терапевт Анастасия Невская объяснила, почему у некоторых людей возникает дневная сонливость. По ее словам, такая проблема может появиться на фоне сбоя в работе эндокринной системы.

