Яна Рудковская раскрыла рост и размер стопы после обвинений в фотошопе

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская раскрыла рост и размер стопы после обвинений в фотошопе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость поделилась очередными кадрами с отдыха на Мальдивах, где позировала на пляже в синем купальнике. Она заявила, что весит 51 килограмм при росте 168 сантиметров и у нее 37-й размер ступни.

«Это видео снято для вечно молодых и красивых, которым мерещатся мои ноги 45-го размера, фотошоп, удлинение ног и далее по списку. Редко читаю комментарии, но тут грех было не ответить», — заявила продюсер.

Ранее в апреле снимки Яны Рудковской раскритиковали в сети из-за фотошопа фразой «выглядит смешно».