Снимки Яны Рудковской в купальнике раскритиковали из-за фотошопа фразой «выглядит смешно»

Снимки российского музыкального продюсера Яны Рудковской раскритиковали в сети из-за фотошопа фразой «выглядит смешно». Посты появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость опубликовала кадры с отдыха на Мальдивах, где позировала на пляже в розовом купальнике и купальнике с разноцветными полосами. Она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, в том числе встав на носки.

Пользователи высказались о внешности Рудковской в комментариях. «Почему у нее ноги не пропорциональны телу и ступня 48-го размера?», «Руки и ноги разной длины», «Зачем так себя фотошопить? Есть люди, которые отдыхают с вами в одном месте», «Чистой воды фотошоп! У нее ноги наполовину короче!», «Неужели сама не понимает, что выглядит смешно с таким фотошопом», — возмутились юзеры.

В декабре 2025 года видео Яны Рудковской с вручением подарков дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории назвали омерзительным в сети.