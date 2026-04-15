15:52, 15 апреля 2026

Западные оборонные предприятия обеспокоились ростом цен на нефть

EIB: Оборонные предприятия ЕС хотят перейти на альтернативные источники энергии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Крупные оборонные предприятия Евросоюза (ЕС) обратились за помощью в преодолении энергетического кризиса в Европейский инвестиционный банк (EIB). Об этом заявил глава отдела безопасности и обороны финансовой организации Христо Стойков, его слова приводит Bloomberg.

Представители вышеуказанной отрасли, пояснил он, обеспокоены стремительным ростом цен на нефть из-за блокировки Ормузского пролива. На этом фоне европейские оборонщики стремятся переходить на альтернативные источники энергии. «К нам обращались оборонные компании <...> люди готовы ускорить определенные инвестиции», — констатировал Стойков.

Европейские оборонные предприятия, добавил он, не ожидают скорой нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Они подготавливают себя к тому, что рост цен на нефть продолжится в среднесрочной перспективе. В итоге некоторые производители оружия в ЕС рассматривают вариант с более активной закупкой электроэнергии у поставщиков возобновляемой энергии, заключил Стойков.

Нынешний рост мировых цен на нефть во многом обусловлен масштабными перебоями с поставками энергоресурсов из ближневосточных стран. На ситуацию также влияет заметное сокращение экспорта и добычи сырья в региональных государствах. Если войны в Иране затянется надолго, предупредили аналитики американского банка Goldman Sachs, сырьевые котировки смогут обновить исторический максимум до конца этого года. При таком раскладе стоимость Brent вплотную приблизится к 150 долларам за баррель к разгару зимы.

