Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары России

Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждый удар Вооруженных сил (ВС) России по территории Украины последует ответ в виде «дальнобойных санкций». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнерами», — уточнил он о том, что будет ждать Россию.

Зеленский также отметил, что есть нехватка ракет для ПВО, в которых Украина нуждается ежедневно.

Ранее Зеленский пожаловался, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину. Он посетовал, что они заняты иранским вопросом.