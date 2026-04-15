16:50, 15 апреля 2026Экономика

Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары России

Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары ВС РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: ГСЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждый удар Вооруженных сил (ВС) России по территории Украины последует ответ в виде «дальнобойных санкций». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнерами», — уточнил он о том, что будет ждать Россию.

Зеленский также отметил, что есть нехватка ракет для ПВО, в которых Украина нуждается ежедневно.

Ранее Зеленский пожаловался, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину. Он посетовал, что они заняты иранским вопросом.

