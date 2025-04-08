16 апреля в России отмечают День мира в Чеченской Республике, в США — Национальный день яиц Бенедикт, а в Болгарии — День юриста. По всему миру в этот день отмечается День голоса. День рождения празднуют Аня Тейлор-Джой и Иван Ургант. Подробнее о торжествах 16 апреля — в материале «Ленты.ру»
Праздники в России
День мира в Чеченской Республике
День мира в Чечне связан с важным для республики событием — в 2009 году в регионе отменили режим контртеррористической операции (КТО), действовавший с 1999 года. После этого в Чечне началось восстановление всех институтов государственной власти, а также открылись широкие возможности для экономического и социального развития.
С тех пор ежегодно 16 апреля в Чеченской Республике отмечается День мира. Одна из главных традиций праздника — возложение цветов к Мемориалу павшим в борьбе с терроризмом на площади перед Центральной мечетью.
Праздники в мире
Всемирный день голоса
Изначально День голоса начали отмечать в Бразилии в 1999 году, но со временем эту инициативу подхватили и другие страны. Главная цель праздника — привлечь внимание общественности к феномену человеческого голоса, позволяющему людям общаться, выражать эмоции и радовать других красотой звучания.
Как правило, в праздничный день проходят концерты и мероприятия, посвященные развитию и здоровью голоса, в том числе для врачей-фониатров и других специалистов, изучающих строение и работу голосового аппарата.
Национальный день яиц Бенедикт в США
Блюдо «яйца Бенедикт» придумали в Америке в конце XIX века. По легенде, некий брокер с Уолл-стрит по имени Лемюэль Бенедикт зашел в местный ресторан при отеле и попросил подать ему тост с беконом, яйцами-пашот и голландским соусом сверху. Со временем блюдо обрело популярность под названием яйца Бенедикт — по фамилии создателя.
День яиц Бенедикт призван обратить внимание на важность завтрака в рационе. В этот день принято посещать кафе и рестораны, чтобы насладиться известным блюдом, а также ходить на мастер-классы по приготовлению яиц Бенедикт.
Какие еще праздники отмечают в мире 16 апреля
Какой церковный праздник 16 апреля
День памяти преподобного Никиты Исповедника
C юношеских лет Никита прислуживал в храме. Позже с благословения своего духовного наставника, он удалился в Мидикийский монастырь близ горы Олимп (сейчас территория Турции) и стал иноком. После того как глава монастыря умер, братия предложила Никите стать настоятелем обители.
Когда в регионе возобновилось распространение иконоборческих ересей, Никита и другие священнослужители, не предавшие своей веры, попали за решетку. В заключении Никита не переставал молиться и за свой духовный подвиг, согласно преданию, обрел дар чудотворения. После смерти императора-иконоборца Льва Никита Исповедник вышел на свободу.
Какие еще церковные праздники отмечают 16 апреля
- День памяти мученицы Феодосии девы;
- День преподобного Иллирика Марсионского;
- День памяти мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика;
- Праздник в честь иконы Богородицы «Неувядаемый цвет».
Приметы на 16 апреля
- Если в этот день идет дождь — весна будет долгой и холодной;
- Береза дает много сока — к дождливому лету;
- Длительные раскаты грома в этот день предупреждают о дождливой погоде на ближайшие несколько дней.
Кто родился 16 апреля
Аня Тейлор-Джой (30 лет)
Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой родилась 16 апреля 1996 года. Первую славу ей принесла роль в фильме ужасов Роберта Эггерса «Ведьма». Широко известной актриса стала в том числе благодаря роли гениальной шахматистки в сериале «Ход королевы», работа актрисы была отмечена «Золотым Глобусом». Также Аня Тейлор-Джой снималась в фильмах «Опасный элемент», «Обитель теней», «Сплит» и других.
Иван Ургант (48 лет)
Российский актер и телеведущий Иван Ургант родился 16 апреля 1978 года. Работал на радиостанциях «Хит-FM» и «Русское радио». Позже стал телеведущим на Первом канале, вел программы «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон». Наибольшую популярность шоумену принесла его авторская передача «Вечерний Ургант» — проект шел по Первому каналу в течение десяти лет.
Кто еще родился 16 апреля
- Сергей Никоненко (85 лет) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист;
- Мартин Лоуренс (61 год) — американский актер, стэндап-комик, режиссер, сценарист и продюсер;
- Чарли Чаплин (1889-1977) — британский и американский актер, режиссер, сценарист и продюсер;
- Анатоль Франс (1844-1924) — французский писатель и литературный критик, лауреат Нобелевской премии.