16 апреля в России отмечают День мира в Чеченской Республике, в США — Национальный день яиц Бенедикт, а в Болгарии — День юриста. По всему миру в этот день отмечается День голоса. День рождения празднуют Аня Тейлор-Джой и Иван Ургант. Подробнее о торжествах 16 апреля — в материале «Ленты.ру»

Праздники в России

День мира в Чеченской Республике

Фото: Елена Афонина / ТАСС

День мира в Чечне связан с важным для республики событием — в 2009 году в регионе отменили режим контртеррористической операции (КТО), действовавший с 1999 года. После этого в Чечне началось восстановление всех институтов государственной власти, а также открылись широкие возможности для экономического и социального развития.

С тех пор ежегодно 16 апреля в Чеченской Республике отмечается День мира. Одна из главных традиций праздника — возложение цветов к Мемориалу павшим в борьбе с терроризмом на площади перед Центральной мечетью.

Праздники в мире

Всемирный день голоса

Изначально День голоса начали отмечать в Бразилии в 1999 году, но со временем эту инициативу подхватили и другие страны. Главная цель праздника — привлечь внимание общественности к феномену человеческого голоса, позволяющему людям общаться, выражать эмоции и радовать других красотой звучания.

Как правило, в праздничный день проходят концерты и мероприятия, посвященные развитию и здоровью голоса, в том числе для врачей-фониатров и других специалистов, изучающих строение и работу голосового аппарата.

Национальный день яиц Бенедикт в США

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Блюдо «яйца Бенедикт» придумали в Америке в конце XIX века. По легенде, некий брокер с Уолл-стрит по имени Лемюэль Бенедикт зашел в местный ресторан при отеле и попросил подать ему тост с беконом, яйцами-пашот и голландским соусом сверху. Со временем блюдо обрело популярность под названием яйца Бенедикт — по фамилии создателя.

День яиц Бенедикт призван обратить внимание на важность завтрака в рационе. В этот день принято посещать кафе и рестораны, чтобы насладиться известным блюдом, а также ходить на мастер-классы по приготовлению яиц Бенедикт.

Какие еще праздники отмечают в мире 16 апреля

День юриста в Болгарии;

День работника полиции в Армении;

День памяти жертв Холокоста в Венгрии.

Какой церковный праздник 16 апреля

День памяти преподобного Никиты Исповедника

C юношеских лет Никита прислуживал в храме. Позже с благословения своего духовного наставника, он удалился в Мидикийский монастырь близ горы Олимп (сейчас территория Турции) и стал иноком. После того как глава монастыря умер, братия предложила Никите стать настоятелем обители.

Когда в регионе возобновилось распространение иконоборческих ересей, Никита и другие священнослужители, не предавшие своей веры, попали за решетку. В заключении Никита не переставал молиться и за свой духовный подвиг, согласно преданию, обрел дар чудотворения. После смерти императора-иконоборца Льва Никита Исповедник вышел на свободу.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 апреля

День памяти мученицы Феодосии девы;

День преподобного Иллирика Марсионского;

День памяти мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика;

Праздник в честь иконы Богородицы «Неувядаемый цвет».

Приметы на 16 апреля

Если в этот день идет дождь — весна будет долгой и холодной;

Береза дает много сока — к дождливому лету;

Длительные раскаты грома в этот день предупреждают о дождливой погоде на ближайшие несколько дней.

Кто родился 16 апреля

Аня Тейлор-Джой (30 лет)

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой родилась 16 апреля 1996 года. Первую славу ей принесла роль в фильме ужасов Роберта Эггерса «Ведьма». Широко известной актриса стала в том числе благодаря роли гениальной шахматистки в сериале «Ход королевы», работа актрисы была отмечена «Золотым Глобусом». Также Аня Тейлор-Джой снималась в фильмах «Опасный элемент», «Обитель теней», «Сплит» и других.

Иван Ургант (48 лет)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский актер и телеведущий Иван Ургант родился 16 апреля 1978 года. Работал на радиостанциях «Хит-FM» и «Русское радио». Позже стал телеведущим на Первом канале, вел программы «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон». Наибольшую популярность шоумену принесла его авторская передача «Вечерний Ургант» — проект шел по Первому каналу в течение десяти лет.

