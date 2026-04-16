23:08, 16 апреля 2026

31-летний российский актер рассказал о жизни в деревне с бабушкой

Актер Канухин рассказал, что последние два года живет вместе с больной бабушкой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

31-летний российский актер Владимир Канухин, известный по ролям в сериалах «Комбинация», «Конец света» и «Ректор», рассказал, что последние два года живет вдвоем с бабушкой. Об этом он заявил в интервью журналу WomanHit.

По словам артиста, c поздней весны до осеннего похолодания он живет в загородном доме в родном подмосковном поселке Жостово, который он сам называет деревней. «Очень люблю природу, лес: и просто гулять, и собирать грибы, ягоды. В это время я вообще ни о чем не думаю. Это настоящий релакс», — рассказал Канухин. Он добавил, что на их даче отсутствуют некоторые привычные для городского жителя удобства, однако он видит в этом плюсы. «Там нет этого городского порядка, комфорта, к которым я привык. То есть я могу не мыться на даче несколько дней и чувствовать себя великолепно. Мне нравится эта деревенская простота», — отметил актер.

Канухин уточнил, что живет вместе с бабушкой, так как она болеет. «Но мы существуем в такой благодарности, любви и возможности проживать все вместе, что это неимоверное счастье. У меня невероятная бабушка. Когда я поступал в театральный институт, она ехала в пять утра с дачи на электричке, чтобы занять для меня очередь на прослушивание, и ходила на все коллоквиумы», — признался актер.

Ранее дочь Глюкозы Лидия Чистякова, которая выпускает собственные песни под псевдонимом Ray!, пожаловалась на жизнь за городом с родителями.

