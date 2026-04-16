03:44, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

Аналитик назвал признаки самых ненадежных паролей

Аналитик Камышев: Фамилия и дата рождения являются признаками ненадежных паролей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andres Victorer / IMAGO / Zoonar.com / Global Look Press

Использовать в паролях свое имя, фамилию, дату рождения или кличку своего питомца не стоит, поскольку злоумышленники могут легко подобрать такие пароли благодаря информации в соцсетях. Признаки ненадежных паролей назвал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Михаил Камышев в интервью РИА Новости.

«Личную информацию: свое имя, фамилию, никнейм, дату рождения, название улицы, кличку питомца — это первое, что проверяет злоумышленник, изучив вашу страницу в соцсетях», — сказал он.

По его словам, в паролях не следует использовать простые последовательности чисел. Также аналитик призвал не использовать один и тот же пароль на разных сервисах.

Ранее самые небезопасные пароли назвал преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ имени Н.Э. Баумана Алексей Северин. По его словам, если выбрать простые пароли для защиты персональных данных, такие как 123456 или имя родственника, то мошенники подберут их всего за несколько секунд.

