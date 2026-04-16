Более 50 миллиардов рублей привлечет бизнес под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

МСП привлекут более 50 млрд рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Малый и средний бизнес привлечет во втором кварте 2026 года не менее 50 миллиардов рублей заемного финансирования под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Специальные лимиты таких поручительств на сумму 25 миллиардов рублей уже доведены до банков-партнеров, в числе которых: МСП Банк, ВТБ, Сбербанк, «Альфа-Банк», Совкомбанк, Т-Банк, Банк Санкт-Петербург, «УРАЛСИБ», НОВИКОМБАНК и Банк ПСБ.

В 2025 году наибольший объем «зонтичных» поручительств Корпорации МСП пришелся на предприятия из сфер обрабатывающих производств, реализации проектов инфраструктурного строительства, логистики, торговли и научно-технической деятельности.

«Механизм "зонтичных" поручительств — один из наиболее эффективных инструментов поддержки МСП, который расширяет доступ к заемному финансированию. По итогам первого квартала этого года мы видим значительный рост спроса на продукт. Лимиты Корпорации МСП дают возможность направить бизнесу заемные средства на масштабирование и развитие производств, пополнение оборотных средств и увеличения объема выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

В текущем году «зонтичные» поручительства позволят бизнесу привлечь не менее 216 миллиардов рублей финансирования. Это даст возможность решать текущие задачи и при этом закладывать фундамент для дальнейшего роста, добавил вице-премьер.

С момента запуска в 2021 году механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП около 92 тысяч предпринимателей получили почти 1,3 триллиона рублей заемного финансирования. Из них более 60 процентов пришлось на малые и средние предприятия неторгового сектора, в том числе из отраслей обрабатывающей промышленности, инфраструктурного строительства, логистики, сельского хозяйства, научно-технической деятельности, ИТ и туризма.

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП помогают предпринимателям получить кредит в банке при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения с покрытием до 50% от суммы заемного финансирования. Максимальная сумма поручительства — до 1 миллиарда рублей. Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».