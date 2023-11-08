Член Конгресса США обвинила Пентагон в сокрытии правды об инопланетянах

00:31, 16 апреля 2026

Член Конгресса США Луна обвинила Пентагон в сокрытии правды об НЛО
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

В Конгрессе США обвинили Пентагон в сокрытии правды об НЛО и якобы имеющейся инопланетной активности вблизи военных баз. Об этом сообщает Daily Star.

Член Конгресса от Флориды Анна Паулина Луна заявила, что американское военное ведомство было обязано до 14 апреля обнародовать 46 видеозаписей с НЛО, но не сделало этого. Парламентарий напомнила, что в начале апреля дала министру обороны США Питу Хегсету прямой приказ опубликовать записи. «Никто в Пентагоне не ответил, пока мы не связались с ними. И, похоже, кто-то просто не передал письмо в соответствующую инстанцию», — возмутилась Луна на своей странице в социальной сети.

Она также отметила, что публикацию секретных материалов санкционировал президент Дональд Трамп, однако военное ведомство США ничего не предприняло. 46 роликов, которые хранятся в архиве Пентагона, считаются «священным Граалем» для исследователей НЛО и сторонников теории контакта с инопланетянами. Среди них, как считают энтузиасты, есть записи множества неопознанных объектов разных форм, выполняющих скоростные маневры над Персидским заливом, Афганистаном и Восточно-Китайским морем.

В частности, считается, что в архиве есть видео скоординированных пролетов НЛО над кораблями ВМС США, а также кадры, на которых видно, как сбивают загадочный объект над озером Гурон на границе США и Канады в 2023 году. Другой ролик якобы содержит пролет «огромного диска» в облаках над афгано-пакистанской границей в 2020-м.

Луна отметила, что отсутствие прозрачности в отношениях Конгресса и Пентагона несет угрозу национальной безопасности США и вызывает тревогу. «Американский народ хочет, чтобы все эти данные были рассекречены. И нет никаких причин этого не сделать», — подытожила политик.

Ранее американские конгрессмены обратили внимание на серию загадочных исчезновений и смертей ученых, связанных с исследованиями космоса и феноменом НЛО. С лета 2024 года по меньшей мере восемь исследователей с разных концов страны исчезли или стали жертвами неизвестных преступников.

