Данные об отчислении студентов ради отправки на СВО оказались фейком

Данные об отчислении студентов ради отправки на СВО оказались недостоверными

Распространившиеся в сети фото якобы приказов департаментов образования и науки ряда регионов об отправлении отчисленных студентов в ряды Войск беспилотных систем являются фейком. Документы — подделка, что можно доказать по ряду признаков.

В частности, в документе от имени департамента образования и науки Брянской области ссылаются на инициативы Минобороны и Минобрнауки, направленные на расширение кадрового состава Войск беспилотных систем. В связи с этим руководителям образовательных учреждений предписывается обеспечить строгий контроль успеваемости и жесткий мониторинг дисциплины — пропуски без причины считаются неприемлемыми. Кроме того, сведения об отчисленных должны немедленно направляться в военные комиссариаты. Также отмечается, что освободившиеся места в учебных заведениях должны будут занять участники СВО.

Растиражированный приказ является очевидным фейком. Главным маркером этого служит уведомление от Windows на украинском языке, которое можно отчетливо увидеть в правом нижнем углу документа. Помимо прочего, авторы вброса присвоили фейковому приказу № 413 и дату 13 апреля 2026 года. Приказ № 413 действительно был выпущен, однако оригинальный документ был подписан 3 апреля 2026 года, он содержит информацию о вопросах аккредитационной экспертизы образовательных программ. Наконец, войска беспилотных систем в поддельном документе на украинский манер называют «силами беспилотных систем».

Также распространились и другие поддельные документы, но уже в других регионах. В Минобрнауки Тамбовской области уже опровергли слухи об отправке студентов в зону спецоперации, подобных документов не было опубликовано ни на одном официальном ресурсе. Фейк также копирует содержание аналогичного вброса по Брянской области. Между тем в Мурманской области в фейковом приказе не сходится нумерация. Поддельный документ от 14 апреля имеет номер 415, в то время как один из последних официально опубликованных документов от конца марта носит номер 490. Кроме того, в пункте 3 подделки второй абзац «съехал» к левому полю, а инициалы министра указаны неверно. В подписи значится Д.В. Кузнецова, в то время как правильные инициалы — Д.Н. Кузнецова (Диана Николаевна).

Приказ Минобрнауки Псковской области от 13 апреля № ОБ-ОРД-2026-343 не опубликован на официальном ресурсе. Последний опубликованный приказ датирован 26 марта и имеет номер ОБ-ОРД -2026-300 — он касается комиссий государственной итоговой аттестации. Кроме того, вброс был сделан с ошибкой — в сопровождающем документ сообщении говорится о Смоленской области, в то же время прикреплен приказ по Псковской области. Наконец, в Смоленской области тоже распространился поддельный документ. Он в точности копирует содержание аналогичных фейковым приказов, для обратной связи указан неверный адрес электронной почты minobrnauki@otdel.run (лишняя буква в домене .ru).

Министр обороны РФ Андрей Белоусов действительно говорил, что ВС РФ необходимо направить усилия на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет для работы с беспилотными системами, но это было сказано совершенно в ином контексте и не предполагало отправку в зону боевых действий отчисленных студентов. «Основные усилия сосредоточить на привлечении молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям. С этой целью начали применять новую форму контракта с хорошими мотивирующими условиями», — высказался министр. Планы по набору контрактников для Российской армии выполняются, особое внимание уделяется войскам беспилотных систем, добавлял он.

Информация об отчислении студентов для отправки на СВО не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».