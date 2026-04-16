18:24, 16 апреля 2026

Краснокнижного аиста привезли в российский парк

В красноярский парк флоры и фауны привезли краснокнижного аиста
Зарина Дзагоева
Фото: Thorsten Roth / Shutterstock / Fotodom  

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» привезли краснокнижного черного аиста. Об этом сообщает газета «Городские новости».

Уточняется, что пернатого по кличке Тарыс нашли рядом с высогорным источником в российской Тыве. Поначалу его поселили на частном подворье, откуда перевели в абаканский зоопарк. Теперь птица находится в Красноярске, где уже живет самка черного аиста по кличке Чика.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Барнаула «Лесная сказка» появится занесенный в Красную книгу России зубр.

